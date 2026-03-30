Guasto idrico ad Ariano: disagi in diverse contrade "Non ci è stata data neppure la possibilità di riempire un secchio d'acqua"

Guasto all’impianto di sollevamento Serralonga nel territorio del comune di Ariano Irpino. Disservizio idrico con sospensione della erogazione nelle contrade: Trave, Serralonga, Patierno, Cariello, parte di Stratola e della Stazione a Cerreto.

Disagi inevitavili per gli abitanti. "Non ci è stata data neppure la possibilità di riempire un secchio d'acqua. Nessuna comunicazione. Ci siamo ritrovati all'improvviso senz'acqua. Come si fa con bambini e un anziano allettato in casa".

Attualmente il serbatoio è in fase di recupero ed il ripristino completo del servizio è previsto per la mattinata di domani 31 marzo 2026.

Alto Calore segnala che al ritorno del flusso idrico potrebbero verificarsi episodi transitori, di breve durata, di torbidità dell’acqua che non pregiudicano la potabilità. Si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti fino alla scomparsa degli eventuali residui.