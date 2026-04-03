Dissesti ed esondazioni: divieto di accesso nelle aree boschive a Montaguto C'è l'ordinanza firmata dal sindaco Marcello Zecchino

Divieto di accesso pedonale e veicolare all'area boschiva in Località Sorgenti e Madonnina a salvaguardia della pubblica incolumità a seguito degli eventi meteorologici avversi delle ultime ore.

Lo ha stabilito con un'apposita ordinanza a Montaguto in provincia di Avellino, il sindaco Marcello Zecchino.

Considerate le precipitazioni atmosferiche che nelle scorse ore hanno interessato la Regione Campania ed il territorio del Comune di Montaguto, determinando dissesti ed esondazioni in diverse zone dello stesso, nonché un consistente aumento del rischio idraulico ed idrogeologico legato alla fragilità dei suoli saturi di acqua ed al significativo aumento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua.

Considerate le precarie condizioni idrogeologiche dell'area boschiva in oggetto, caratterizzata da numerosi smottamenti e dalla presenza di alberi la cui stabilità potrebbe essere stata compromessa dalle abbondanti piogge.

Premesso che già in data 10.08.2024 si è verificato un incendio che ha interessato la località Pannizza sita in questo comune, il quale si è propagato fino al ciglio stradale della statale 90 delle Puglie e della Sp26, pervadendo parzialmente l'area boschiva sita a valle di via Sorgenti.

Visto che il comando vigili del fuoco di Avellino ha trasmesso scheda d'intervento, con la quale si rappresenta che gli alberi ubicati lungo la strada comunale Bosco Valle dell'Upero-Sorgenti che si snoda attraverso l'area boschiva in questione, a seguito dell'evento, "hanno mutato la loro condizione statica, con pericolo di caduta nella sede stradale".

Ciò potrebbe costituire pericolo per la pubblica incolumità. Dato atto che, al momento, non è ancora possibile conoscere i tempi occorrenti per eseguire le opportune verifiche fitostatiche sugli alberi interessati dall'incendio, aggravate dalle condizioni atmosferiche avverse che hanno interessato la zona.

Dato atto che risulta necessario disporre la completa interdizione all'accesso pedonale e veicolare nell'area boschiva in Località Sorgenti altresì in Località Madonnina, ordina fino alla data del 03.05.2026, l'interdizione al transito pedonale e veicolare, con conseguente divieto di stazionamento delle persone, nell'area boschiva in Località Sorgenti e in Località Madonnina.

Il divieto di transito e sosta veicolare lungo la strada comunale Bosco Valle dell'Upero Sorgenti con chiusura dei relativi accessi, a nord dalla Strada Comunale Sorgente di Sopra Caraventa, a sud dalla Strada Provinciale S.P. 26, a ovest dalla Strada Comunale Passo di Orsara.

Proprietari e/o conduttori degli immobili siti nell’area oggetto di interdizione potranno accedere esclusivamente dall’intersezione con la Sp26, località Madonnina, purché dimostrino di non avere viabilità alternativa.

Agli organi di polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli comandi di appartenenza, è affidata la vigilanza sull’osservanza della presente ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti vigenti.

La mancata osservanza dei divieti e degli obblighi sopraelencati, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267|2000, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, mentre ogni altra violazione comporterà l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste del caso.