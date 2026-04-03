Bretella di Cardito ad Ariano: firmate le convenzioni, oltre 15 milioni di euro Enrico Franza: "Quella di oggi è una giornata storica per Ariano Irpino, attesa da decenni"

"Quella di oggi è una giornata storica per Ariano Irpino, attesa da decenni". Lo dichiara il sindaco Enrico Franza, annunciando la sottoscrizione di due importanti convenzioni, rispettivamente con la Regione Campania e con rete ferroviaria Italiana, per un valore complessivo superiore ai 15 milioni di euro.

Le intese siglate sanciscono ufficialmente la realizzazione della cosiddetta “bretella di Cardito”, inteso come il progetto di “Riammagliamento e razionalizzazione del tessuto urbano con interventi di mobilità sostenibile”, un’infrastruttura strategica che collegherà la località Serra con la zona della Maddalena, nei pressi dell’ospedale, consentendo di alleggerire in maniera significativa il traffico nel quartiere Cardito.

"Si tratta di un risultato costruito nel tempo - prosegue il sindaco –. Oltre due anni fa abbiamo avviato un percorso determinato per finanziare la progettazione.

Oggi quel lavoro si concretizza con il finanziamento dell’opera: un impegno mantenuto e un cerchio che finalmente si chiude".

Nel corso dello stesso iter istituzionale, a seguito di un tavolo prefettizio fortemente sostenuto dall’Amministrazione comunale, è stato inoltre affrontato il tema della viabilità sulla Statale 90, compromessa dal traffico pesante legato ai lavori della Stazione Hirpinia e dal traffico ordinario dell’area di Cardito.

"In tale contesto - aggiunge il sindaco - si è ottenuta la disponibilità di Rfi affinché il ripristino del manto stradale venga effettuato a cura dell’appaltatore, garantendo così un intervento atteso e necessario per la sicurezza e la qualità della viabilità.

Dopo anni di discussioni senza risultati concreti - conclude Franza - oggi Ariano Irpino ha una risposta chiara, seria e credibile. È una notizia di grande rilevanza per tutta la comunità".

Nei prossimi giorni l’amministrazione comunale terrà una conferenza stampa per illustrare nel dettaglio il progetto. L’amministrazione comunale augura a tutti i cittadini una serena Pasqua,