Ariano, Vascavino e Stratola: "Vi raccontiamo il nostro calvario" "E' stata una settimana santa di passione nel vero senso della parola"

Bloccati per ben due volte nel giro di pochi giorni. Smottamenti, frane, alberi che cadono e chi più ne ha più ne metta.

"Ho dovuto chiedere aiuto ad una vicina per liberare la strada, tagliando uno per uno i rami. Qui giù nessuno ci pensa - afferma una donna indignata - o meglio nessuno ci dà una risposta. E il maltempo di questa primavera non è certo la vera causa".

La segnalazione ci arriva da contrada Vascavino ad Ariano Irpino. "È sempre la stessa strada dove un paio di mesi fa mio figlio fu scaraventato davanti la porta, dai malviventi. Una zona da sempre trascurata. Abbiamo provano invano a segnalare le problematiche ma nessuno ci risponde al telefono".

Stesse problematiche in contrada Stratola 18 per l'esattezza. "Ho due bimbi piccoli, di tre anni e mezzo e 17 mesi - ci scrive una mamma - nei giorni scorsi, non ho potuto portare la bambina a scuola, perché la strada è praticamente impraticabile. Rischiavo di rimanere nell’acqua con la macchina".

Lo abbiamo evidenziato già in un altro precedente articolo. Il maltempo provoca inevitabilmente danni, soprattutto in periodi come questi, ma in molte zone come rurali il problema maggiore è la mancanza di manutenzione e rispetto delle regole da parte dell'uomo, al fine di garantire la sicurezza personale e, in senso più ampio, una gestione consapevole dell'ambiente. E sotto questo aspetto non mancano i controlli assidui e le sanzioni da parte della polizia rurale presente sul territorio.