Ariano: seri problemi di sicurezza sulla strada provinciale 10 causa frana I nostri lettori ci scrivono

"Sulla Strada Provinciale 10, che collega Ariano Irpino alla vicina Puglia, da oltre un mese, a seguito delle intense piogge, una frana ha invaso la carreggiata, compromettendo gravemente la sicurezza degli automobilisti".

A denunciarlo in una nota è un residente di contrada Difesa Grande, Carmine Morra, da sempre attento alle problematiche della zona.

"Nonostante le ripetute segnalazioni dei residenti, la situazione è rimasta invariata: da oltre un mese non è stato effettuato alcun intervento. Non solo: la carreggiata è priva di segnali stradali che avvertono del pericolo, aumentando così il rischio. Lo scorso 8 marzo, un incidente ha coinvolto una donna, trasportata in ospedale con ferite per fortuna non gravi. Oggi, la carreggiata, ricoperta di fango e detriti, è scivolosa e priva di ogni segnalazione di pericolo. I cittadini, esasperati, chiedono un intervento immediato da parte della Provincia prima che si verifichino altre tragedie".