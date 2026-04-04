Ariano: seri problemi di sicurezza sulla strada provinciale 10 causa frana

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ariano seri problemi di sicurezza sulla strada provinciale 10 causa frana

La segnalazione del giorno

Ariano Irpino.  

"Sulla Strada Provinciale 10, che collega Ariano Irpino alla vicina Puglia, da oltre un mese, a seguito delle intense piogge, una frana ha invaso la carreggiata, compromettendo gravemente la sicurezza degli automobilisti".

A denunciarlo in una nota è un residente di contrada Difesa Grande, Carmine Morra, da sempre attento alle problematiche della zona.

"Nonostante le ripetute segnalazioni dei residenti, la situazione è rimasta invariata: da oltre un mese non è stato effettuato alcun intervento. Non solo: la carreggiata è priva di segnali stradali che avvertono del pericolo, aumentando così il rischio. Lo scorso 8 marzo, un incidente ha coinvolto una donna, trasportata in ospedale con ferite per fortuna non gravi. Oggi, la carreggiata, ricoperta di fango e detriti, è scivolosa e priva di ogni segnalazione di pericolo. I cittadini, esasperati, chiedono un intervento immediato da parte della Provincia prima che si verifichino altre tragedie".

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