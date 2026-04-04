Ariano: aperture straordinarie luoghi storici per le festività pasquali Castello normanno fruibile a pasquetta

Il comune di Ariano Irpino informa la cittadinanza e i visitatori che, in occasione delle festività pasquali, sono previste aperture straordinarie dei principali luoghi storici e culturali della città.

In particolare, nella giornata di lunedì 6 aprile 2026, in occasione del lunedì dell’Angelo (Pasquetta), il castello normanno sarà aperto al pubblico con accesso libero e gratuito, dalle ore 10:00 alle 12:30 e dalle ore 15:00 alle 18:00.

Un’opportunità speciale per visitare uno dei simboli più rappresentativi della città e riscoprirne il fascino storico in una giornata tradizionalmente dedicata alle gite e alla scoperta del territorio.

Nello stesso periodo sarà inoltre possibile visitare il museo civico e della ceramica, aperto già da ieri venerdì 3 aprile fino a martedì 7 aprile 2026, con orario 10:00-13:00 e 15:00-19:00, offrendo così ai visitatori l’occasione di conoscere da vicino la tradizione ceramica locale e il patrimonio artistico cittadino.

L’amministrazione comunale ringrazia Archeoares per il servizio offerto e i volontari della protezione civile comunale per la collaborazione e il supporto garantito durante le aperture straordinarie.

Per maggiori informazioni e supporto è possibile visitare il sito: https://www.archeoares.it/musei/ariano-irpino/museo-civico-ceramica-arianese/