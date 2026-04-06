Boom di turisti nel giorno di Pasquetta in Irpinia: ecco la villa di Ariano Il castello normanno promosso a pieni voti

Boom di turisti nel giorno di Pasquetta in Irpinia, strutture prese d'assalto e gran pienone nei ristoranti e agriturismi. In un lunedì dell'Angelo baciato dal sole in tanti hanno scelto le aree interne. Promossa dai tanti visitatori la città di Ariano grazie al nuovo look in centro e ai suoi luoghi storici e culturali.

Il castello normanno nella bellissima villa comunale aperto al pubblico con accesso libero e gratuito stamane e nel pomeriggio di oggi. Un’opportunità speciale per visitare uno dei simboli più rappresentativi della città e riscoprirne il fascino storico in una giornata tradizionalmente dedicata alle gite e alla scoperta del territorio.

Grande apprezzamento da parte di una folta comitiva di turisti, ospiti nella struttura di Casa Reale a Sturno, giunti in pullman ad Ariano Irpino dove oltre a visitare il castello, hanno degustato squisite bontà tipiche locali offerte dall'imprenditore arianese Giancarlo Molinario.

Promosso a pieni voti anche il museo civico e della ceramica, aperto già da venerdì scorso per offrire ai visitatori l’occasione di conoscere da vicino la tradizione ceramica locale e il patrimonio artistico cittadino.

L’amministrazione comunale ringrazia Archeoares per il servizio offerto e i volontari del gruppo comunale protezione civile per la collaborazione e il supporto garantito durante le aperture straordinarie.

"Pasqua è luce che ritorna e rinnova, è il tempo in cui ciò che cambia ritrova senso e bellezza. Come la primavera, ogni trasformazione custodisce la meraviglia delle cose autentiche, mentre nuovi passi, giovani e leggeri, aprono strade al domani. In questo equilibrio tra radici e futuro, la comunità si ritrova e si rinnova". Questo è stato l'augurio del sindaco Enrico Franza e dell'amministrazione comunale.