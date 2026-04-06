Boom di turisti nel giorno di Pasquetta in Irpinia: ecco la villa di Ariano

Il castello normanno promosso a pieni voti

boom di turisti nel giorno di pasquetta in irpinia ecco la villa di ariano

Grande apprezzamento da parte di una folta comitiva di turisti, ospiti nella struttura di Casa Reale a Sturno, giunti in pullman ad Ariano Irpino dove oltre a visitare il castello. Organizzazione impeccabile per Archeoares al servizio della cultura..

Ariano Irpino.  

Boom di turisti nel giorno di Pasquetta in Irpinia, strutture prese d'assalto e gran pienone nei ristoranti e agriturismi. In un lunedì dell'Angelo baciato dal sole in tanti hanno scelto le aree interne. Promossa dai tanti visitatori la città di Ariano grazie al nuovo look in centro e ai suoi luoghi storici e culturali.

Il castello normanno nella bellissima villa comunale aperto al pubblico con accesso libero e gratuito stamane e nel pomeriggio di oggi. Un’opportunità speciale per visitare uno dei simboli più rappresentativi della città e riscoprirne il fascino storico in una giornata tradizionalmente dedicata alle gite e alla scoperta del territorio.

Grande apprezzamento da parte di una folta comitiva di turisti, ospiti nella struttura di Casa Reale a Sturno, giunti in pullman ad Ariano Irpino dove oltre a visitare il castello, hanno degustato squisite bontà tipiche locali offerte dall'imprenditore arianese Giancarlo Molinario.

Promosso a pieni voti anche il museo civico e della ceramica, aperto già da venerdì scorso per offrire ai visitatori l’occasione di conoscere da vicino la tradizione ceramica locale e il patrimonio artistico cittadino.

L’amministrazione comunale ringrazia Archeoares per il servizio offerto e i volontari del gruppo comunale protezione civile per la collaborazione e il supporto garantito durante le aperture straordinarie.

"Pasqua è luce che ritorna e rinnova, è il tempo in cui ciò che cambia ritrova senso e bellezza. Come la primavera, ogni trasformazione custodisce la meraviglia delle cose autentiche, mentre nuovi passi, giovani e leggeri, aprono strade al domani. In questo equilibrio tra radici e futuro, la comunità si ritrova e si rinnova". Questo è stato l'augurio del sindaco Enrico Franza e dell'amministrazione comunale. 

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