Pasquetta 2026, Franza: "Il castello di Ariano Irpino è tornato a vivere!" "Le foto raccontano meglio di qualsiasi parola il risultato"

"Per anni i camminamenti del nostro castello sono rimasti chiusi e solo in parte accessibili. Abbandonati, dimenticati, incompleti.

Un patrimonio straordinario tenuto lontano dai cittadini e dai visitatori per anni di negligenza e immobilismo.

Ci abbiamo creduto. Ci abbiamo lavorato. E due anni fa li abbiamo completati e resi completamente fruibili e accessibili".

Ad affermarlo con orgoglio è il sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza. Quella di oggi è stata una grande vetrina di turismo per la città del tricolle. Turisti sono giunti da varie città e regioni per ammirare le eccellenze arianesi, i suoi luoghi storici e culturali.

"Oggi, nel giorno di Pasquetta, queste foto raccontano meglio di qualsiasi parola il risultato. Turisti, famiglie, visitatori - tutti lassù, sui camminamenti, a respirare secoli di storia e ad ammirare il panorama da un binocolo panoramico che restituisce emozione e meraviglia.

Quando c'è volontà, le cose si fanno. Buona Pasquetta a tutti coloro che oggi hanno scelto Ariano Irpino!" Prezioso l'apporto del gruppo comunale protezione civile che a giorni vedrà l'inaugurazione della nuovissima sede nel piano di zona e grande organizzazione da parte di Archeoares. Clicca qui per leggere il precedente articolo di una giornata di Pasquetta 2026 da incorniciare.