Zungoli sul podio dei borghi d’Italia: terzo posto nazionale per il borgo irpino Corrado Della Vista: "Un motivo di orgoglio personale, è la mia terra

Zungoli conquista il terzo posto nella classifica nazionale dei borghi d’Italia, un risultato di grande valore che porta l’Irpinia e la Campania tra le eccellenze del turismo italiano.

Un riconoscimento importante che premia non solo la bellezza del borgo, ma anche il lavoro svolto negli anni per valorizzare il territorio, le tradizioni e l’identità locale.

Il podio nazionale è guidato da Cingoli al primo posto e Arenzano al secondo, ma la presenza di Zungoli tra i primi tre conferma il ruolo sempre più centrale dei borghi del Sud Italia nello sviluppo turistico nazionale.

"Zungoli rappresenta un esempio concreto di come i borghi possano diventare attrattori turistici di qualità. Valorizzare queste realtà significa investire in un turismo autentico, sostenibile e capace di generare economia per i territori”, dichiara Corrado Della Vista, presidente Conflavoro Pmi Rimini e membro del direttivo nazionale con delega al turismo.

"Per me è anche un motivo di orgoglio personale, Zungoli rappresenta la mia terra, le mie radici. Vedere questo borgo salire sul podio nazionale significa dare valore a comunità che, con sacrificio e identità, continuano a vivere e a credere nel proprio futuro.

Alla luce della recente nomina del nuovo ministro del turismo, Gianmarco Mazzi, riteniamo sia il momento di aprire un confronto concreto e strutturato con il ministero del turismo.

I borghi italiani devono entrare in una strategia nazionale chiara, con strumenti concreti che ne accompagnino la crescita nel tempo. Non si tratta solo di promozione turistica, ma di una vera politica di sviluppo territoriale.

Valorizzare realtà come Zungoli significa aumentare la redditività delle aree interne, attrarre nuovi investimenti e soprattutto contrastare lo spopolamento, mantenendo vive le comunità locali.

Questo risultato rappresenta quindi non solo un traguardo, ma anche un punto di partenza per rafforzare il percorso di crescita e valorizzazione del territorio irpino".