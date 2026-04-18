Monteforte, l'ora della verità: sala consiliare stracolma Prossimo step i consigli comunali itineranti

Un confronto di oltre tre ore, segno tangibile dell’apertura democratica e della trasparenza dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabio Siricio, che ha deciso di interloquire direttamente con cittadini, stampa e opposizione in un dibattito senza censure, a “cuore aperto”.

Ieri pomeriggio, nell’aula consiliare del Comune di Monteforte Irpino, la prima di “L’Ora della verità”, un appuntamento che sarà ripetuto nei mesi prossimi e che avrà anche una declinazione amministrativa, con i consigli comunali itineranti da tenersi in tutti i quartieri della cittadina.

E’ in via di approvazione, infatti, l’apposito regolamento e, nel giro massimo di un mese, sarà previsto il primo consiglio comunale itinerante di Monteforte Irpino.

Ieri aula consiliare stracolma. "La grande partecipazione, con una sala gremita, è il segnale più autentico del valore di un percorso condiviso. È stato stimolante confrontarsi con i cittadini e, soprattutto, ascoltare idee, proposte e osservazioni dei montefortesi in un contesto che ci rende orgogliosi di aver aperto le porte di Palazzo Loffredo", afferma il sindaco.

"La partecipazione continuerà ad essere il pilastro della nostra azione amministrativa: rendere i cittadini protagonisti, informare con chiarezza, comunicare ciò che facciamo e favorire il coinvolgimento attivo sarà sempre la nostra priorità, al di sopra di ogni sterile polemica".

Nel corso del dibattito, l’amministrazione ha affrontato i principali temi che riguardano la comunità di Monteforte Irpino: dal bilancio ai progetti in corso, fino al lavoro quotidiano di assessori e consiglieri. Cinque mesi di impegno concreto, partiti con “Natale in Comune”: la cittadina è stata illuminata nella sua interezza: da sfondo, un grande albero di Natale posto dinanzi il Municipio, apprezzato anche oltre i confini territoriali, ed eventi pensati per grandi e piccini. E poi, restyling della sala consiliare, che era in pessime condizioni, potenziamento dei sistemi di videosorveglianza urbana e installazione di tecnologie avanzate, protocollo d’intesa per la riqualificazione e la messa in sicurezza del torrente Fenestrelle, finanziamento di “Borghi in vetrina” (225mila euro), approvazione regolamento utilizzo “stalli rosa”, approvazione bilancio preventivo, rifacimento segnaletica stradale per una maggiore sicurezza delle strade comunali, inizio dei lavori in via Rivarano lunedì 20 aprile, con protocollo d’intesa con il Comune di Mercogliano, osservatorio sulla Mensa scolastica, nuovi corpi illuminanti per una pubblica illuminazione più adeguata, avvio progetto “Bidoni intelligenti”, progetto “Hearth”, piattaforma digitale per la valorizzazione de territorio.

Cinque mesi di impegno concreto che proseguirà. A partire dalle iniziative che si terranno durante il “Maggio dei Monumenti” e il rilancio del Forum dei Giovani, passando per i lavori di ristrutturazione delle case popolari fino al dissesto idrogeologico, con un progetto di 7 milioni di euro.