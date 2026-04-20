Carife celebra le sue radici: torna l'antica fiera della croce Una giornata interamente dedicata alla riscoperta del territorio irpino a palazzo Marchesale

Tradizione, trekking e gastronomia d’eccellenza si fondono a Carife per l’edizione 2026 dell’antica fiera della croce.

Sabato 2 maggio, il suggestivo borgo della Baronia si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per celebrare l’identità locale attraverso un programma ricco di appuntamenti, dal mattino fino a tarda notte.

Il programma della giornata

La Mattina: trekking e natura. La giornata si apre alle 08:30 con i "Sentieri della Croce", un’escursione panoramica ad anello di circa 12 km tra i boschi inesplorati della Baronia di Vico. Il percorso, di media difficoltà con un dislivello di +/- 400m, partirà dal museo archeologico. Durante il tragitto è prevista una sosta rigenerante nei pressi della croce con un aperitivo contadino, prima di rientrare in paese per il pranzo.

Il Pomeriggio: cultura e artigianato. Dopo il "Pranzo Popolare" a base di piatti tipici come le tridd al sugo, alle 15:00 apriranno ufficialmente gli stand della fiera con esposizioni di artigianato locale e artisti di strada.

Alle ore 17:00, presso il prestigioso palazzo Marchesale, si terrà il convegno "Radici e Sapori: dove il gusto incontra la tradizione". L'incontro, moderato dall’assessora alla cultura Raffaella Maiullo, vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali locali e regionali, tra cui il sindaco Antonio Manzi, il presidente della comunità Montana Ufita Raffaele Fabiano, il consigliere provinciale Fausto Picone, i consiglieri regionali Enzo Alaia e Maurizio Petracca concluderà l’assessora regionale all’agricoltura Maria Carmela Serluca, per discutere della valorizzazione dei prodotti a km 0.

La sera, momenti gastronomici e grandi eventi a partire dalle 18.00. Info utili e prenotazioni Escursione: Partecipazione gratuita con gadget omaggio. Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al numero 392 8069187.