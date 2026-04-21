Melito Irpino: tre catecumini adulti ricevono il dono dello spirito santo L'emozione del parroco don Michele Puopolo

Durante la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia Sergio Melillo, a Melito Irpino, nella chiesa di Sant'Egidio Abate tre catecumeni adulti sono rinati dall’acqua e dallo Spirito, sono stati confermati con il dono dello Spirito Santo e si sono nutriti per la prima volta dell’Eucaristia.

Lo scrive con gioia il parroco don Michele Puopolo

"Rendiamo grazie al Signore per questo dono e accompagniamo con la preghiera il loro cammino. Un grazi sincero al nostro caro Vescovo che non fa mai mancare il suo sostegno paterno e la sua guida spirituale.

"Dio illumina ogni uomo che viene nel mondo e attraverso le opere della creazione gli manifesta le sue invisibili perfezioni, perché impari a rendere grazie al suo creatore. A voi, che avete seguito la sua luce, si apre ora la via del Vangelo perché, ponendo i fondamenti di una vita nuova, riconosciate il Dio vivente, che realmente rivolge agli uomini la sua parola. Camminando nella luce di Cristo, abbiate fiducia nella sua sapienza e così, ogni giorno affidando a lui la vostra vita, possiate di tutto cuore credere in lui. Questa è la via della fede nella quale Cristo sarà vostra guida, perché possiate raggiungere la vita eterna".