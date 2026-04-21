Melito Irpino: tre catecumini adulti ricevono il dono dello spirito santo

L'emozione del parroco don Michele Puopolo

melito irpino tre catecumini adulti ricevono il dono dello spirito santo

"Preghiamo per loro, perché possano compiere felicemente il grande cammino che ancora resta da percorrere per giungere alla piena partecipazione alla nostra vita"

Melito Irpino.  

Durante la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia Sergio Melillo, a Melito Irpino, nella chiesa di Sant'Egidio Abate tre catecumeni adulti sono rinati dall’acqua e dallo Spirito, sono stati confermati con il dono dello Spirito Santo e si sono nutriti per la prima volta dell’Eucaristia. 

Lo scrive con gioia il parroco don Michele Puopolo

"Rendiamo grazie al Signore per questo dono e accompagniamo con la preghiera il loro cammino. Un grazi sincero al nostro caro Vescovo che non fa mai mancare il suo sostegno paterno e la sua guida spirituale.

"Dio illumina ogni uomo che viene nel mondo e attraverso le opere della creazione gli manifesta le sue invisibili perfezioni, perché impari a rendere grazie al suo creatore. A voi, che avete seguito la sua luce, si apre ora la via del Vangelo perché, ponendo i fondamenti di una vita nuova, riconosciate il Dio vivente, che realmente rivolge agli uomini la sua parola. Camminando nella luce di Cristo, abbiate fiducia nella sua sapienza e così, ogni giorno affidando a lui la vostra vita, possiate di tutto cuore credere in lui. Questa è la via della fede nella quale Cristo sarà vostra guida, perché possiate raggiungere la vita eterna".

Ultime Notizie