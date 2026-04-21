Ariano: è un pugno nell'occhio quella pezza di asfalto all'imbocco di via Valle

E' un pugno nell'occhio quella pezza di asfalto all'imbocco di via Valle, per l'esattezza in piazza De Santis, a pochi passi dalla chiesa di San Giovanni.
A richiedere il ripristino dei sampietrini sono i residenti del luogo. L'appello viene rivolto all'assessore di competenza e all'area tecnica.
"Considerato che sono stati eliminati i vecchi sampietrini lungo le strade del centro per la realizzazione della nuova pavimentazione, chiediamo che venga eliminato al più presto l'asfalto e riportata la situazione così com'era in precedenza".
Una richiesta legittima che si spera possa essere presa in considerazione dagli addetti ai lavori. "Non chiediamo la luna, un intervento del genere può essere messo in atto in pochissimo tempo.
E' una questione di decoro urbano innanzitutto. Ci auguriamo quindi che attraverso Ottopagine, questa nostra segnalazione possa essere presa in considerazione".