Ariano, strade disastrate dai lavori: disagi un via fontananuova L'appello dei residenti

Strade disastrate dai lavori della fibra ottica. In via fontananuova, imbocco via Giovanni XXIII non una buca ma un vero e proprio dissesto stradale. ll punto più critico nei pressi del deposito comunale. Disagi enormi oer automobilisti e pedoni.

"Siamo per il progresso e la tecnologia - ci dice un abitante - ma non è possibile che determinati lavori vengano svolti in questo modo. Ma si può lasciare una strada in queste condizioni? Ma possibile che nessuno controlla passo passo questi cantieri?

Situazioni analoghe purtroppo sono presenti ovunque e il rischio incidenti e danneggiamento di auto è all'ordine del giorno.

Basta vedere come è ridotta ormai la statale 90 delle puglie nel tratto più critico che va da rione Cardito a San Pietro-Maddalena dove come se non bastasse da diversi giorni non si illumina il rosso del semaforo in direzione Foggia a pochi metri dalla galleria Maddalena. E' stato segnalato all'impresa di manutenzione?