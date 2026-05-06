Nuova area parcheggio ospedale ad Ariano, "serve come il pane": ci siamo quasi Manca solo il montaggio delle lampade della pubblica illuminazione e si potrà accedere

Manca solo il montaggio delle lampade della pubblica illuminazione e l'area potrà finalmente essere adibita a parcheggio. Dopo la posa dell'asfalto è stata ultimata anche la segnaletica.

Il parcheggio consentirà di avere a disposizione 58 posti auto. Lateralmente è stata realizzata una rampa di accesso che garantirà un collegamento diretto e comodo con l’ospedale, migliorando significativamente l’esperienza di tutti coloro che vi si recano. Si arriverà con comodità dove attualmente vi è la seconda area adibita a parcheggio.

AI portatori di handicap verranno riservati posti auto all’interno dell’area sotto il viadotto oltre agli altri già disponibili.

Costo dell'opera 110.000 euro. Lavori eseguiti dall'impresa 3d Tecnocostruzioni srl di Giuseppe De Gruttola.

Si tratta di una prima importante risposta, in previsione di un silos multipiano al di sotto del viadotto in prossimità dell’elisuperficie Maddalena. Troppe le multe soprattutto negli ultimi tempi. Polizia municipale sollecitata continuamente soprattutto da abitanti del luogo ed automobilisti stessi. E tra i multati, anche un residente in contrada Ponnola: "Ho provato a contestare la contravvenzione, mi è stato detto che anche la mia auto, davanti casa ostacolava la circolazione stradale".