Ariano, tennis: master nazionale a Roma per Manuela Leo

Grande traguardo per Manuela Leo, di Sturno, tesserata con il circolo tennis La Tartaruga di Ariano Irpino, che conquista il titolo di 1ª classificata in Campania nel singolare femminile Expert Level del circuito Prequali IBI26.
Un risultato che vale tantissimo e che la porta dritta al master nazionale Tpra, in programma a Roma (Play Pisana) dall’8 al 10 maggio 2026.
Determinazione, talento e tanta voglia di continuare a vincere: Manuela è pronta a dare battaglia contro le migliori giocatrici d’Italia!