Carmine Grasso: "Ariano deve prepararsi alla sfide economiche future" Incontro con Luca Beatrice presidente provinciale Cna Avellino

"Ariano deve prepararsi alle sfide economiche dei prossimi anni. Questo pomeriggio ho incontrato Luca Beatrice, presidente provinciale Cna Avellino e dirigente nazionale Cna, insieme ad Angelo De Lillo, collaboratore Cna, e ad Antonio Ninfadoro, cittadino attivo che ha agevolato questo confronto mettendo la sua esperienza a disposizione della comunità.

Ho ascoltato le esigenze di chi ogni giorno produce ricchezza, crea occupazione e affronta difficoltà concrete per restare competitivo sul territorio".

E' quanto afferma il caldidato sindaco del campo largo al consiglio comunale di Ariano Irpino, Carmine Grasso.

"Nei prossimi anni Ariano sarà attraversata da cambiamenti importanti: la Stazione Hirpinia, la piattaforma logistica, le nuove infrastrutture e la riforma dell’artigianato possono aprire opportunità significative.

Ma le opportunità vanno preparate.

Per questo vogliamo costruire un rapporto stabile tra comune, imprese e associazioni di categoria. L’incontro con Cna è il primo passo di un tavolo di ascolto produttivo che proseguirà nei prossimi giorni anche con altre realtà, a partire dai giovani di Confindustria".