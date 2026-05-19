Elezioni Ariano, Cardinale: confronto propositivo con il mondo dell'agricoltura "Il biodistretto sarà un motore fondamentale anche per un turismo alternativo"

Un doppio appuntamento per il candidato sindaco Roberto Cardinale, che nella giornata di ieri, lunedì 18 maggio, ha prima incontrato le associazioni del mondo dell’agricoltura e ha poi proseguito il suo tour di ascolto nei quartieri, incontrando i cittadini di Rione Rodger e Rione San Pietro.

Cardinale ha dialogato con i rappresentanti del settore agricolo del territorio arianese. Un momento di confronto cruciale durante il quale sono state affrontate le principali problematiche del comparto e le grandi opportunità legate alla valorizzazione dei prodotti tipici locali. Il candidato sindaco ha ascoltato con attenzione le istanze degli operatori, sottolineando la necessità di un'amministrazione che sia un

partner affidabile per un settore strategico, custode dell'identità e del futuro economico del territorio.

Cardinale ha dato il pieno sostegno al comparto, assicurando che lavorerà in stretta collaborazione con le

associazioni di categoria, il Biodistretto d’Irpinia e “Slow Food”.

“L’obiettivo sarà quello di promuovere le eccellenze enogastronomiche del territorio, incentivando la

formazione di filiere corte a diretto beneficio del commercio locale e tutelando la straordinaria biodiversità

che caratterizza la nostra terra”, ha dichiarato Cardinale.

“Il Biodistretto sarà un motore fondamentale anche per un turismo alternativo, in sintonia con le vocazioni e le tradizioni locali. Studieremo, inoltre, forme di sostegno agli agricoltori, d'intesa con Provincia e Regione. Un obiettivo ambizioso ma raggiungibile sarà far riconoscere Ariano come Città dell’Olio di Ravece e dell’Aglianico Lasco”, ha concluso il candidato sindaco.

In serata, il tour è proseguito con due incontri molto partecipati, prima alle 19:30 a Rione Rodegher e poi alle 21:00 a Rione San Pietro. Entrambi gli appuntamenti si sono tenuti presso i parchetti pubblici recentemente riqualificati dall'uscente amministrazione Franza.

Una scelta dal forte valore simbolico, come spiegato dalla coalizione: queste aree verdi, per anni lasciate in stato di abbandono, sono oggi spazi curati, sicuri e funzionali, restituiti alla vita sociale, culturale e civile

della comunità. La riqualificazione ha trasformato luoghi dimenticati nel cuore pulsante dei quartieri,

offrendo a bambini e famiglie punti di ritrovo e di aggregazione che hanno generato grande soddisfazione tra i residenti.

Presenti agli incontri i rappresentanti delle tre liste che sostengono la candidatura di Cardinale, “Ariano Sa Fare” - “Futura” e “Hirpinia Democratica”.

"Vedere questi parchi pieni di vita, con i bambini che giocano e le famiglie che si ritrovano, è la nostra più

grande soddisfazione", ha dichiarato il sindaco uscente Enrico Franza, candidato al consiglio comunale con la lista Futura. "Per anni sono state aree dimenticate, oggi sono il cuore pulsante dei quartieri. Questa non è solo riqualificazione urbana, è la restituzione di spazi di socialità e bellezza alla nostra comunità. È il

simbolo di una politica che si prende cura dei luoghi e delle persone".

A chiudere la serata, l'intervento del candidato sindaco Roberto Cardinale: "La giornata di oggi racchiude

l'essenza del nostro progetto: da un lato, l'ascolto attento dei rappresentanti di settori strategici che

custodiscono la nostra identità e il nostro futuro. Dall'altro, l'incontro con i cittadini in luoghi che

simboleggiano la rinascita e la cura per il bene comune. Ripartiamo da qui: dalla concretezza del lavoro e

dalla forza della nostra comunità, che si ritrova unita in spazi belli e funzionali. Il nostro impegno è

continuare su questa strada, valorizzando le nostre radici con lo sguardo verso il domani".

Prossimi appuntamenti:

Martedì 19 maggio

Ore 15.30 incontro con le Associazioni culturali e di volontariato presso la sede del comitato elettorale in

Piazza Plebiscito, ore 19.00 contrada Vascavino presso il piazzale antistante la Chiesa, ore 21.00 Contrada Maddalena presso i locali adiacenti alla chiesa.

Mercoledì 20 maggio

Ore 19.30 Contrada Turco presso il piazzale antistante la chiesa.