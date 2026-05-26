Mario Ferrante: "Adesso più che mai, Ariano" Il ringraziamento alla città del neo eletto sindaco

"Grazie. Grazie a tutti i cittadini che hanno scelto di credere nella nostra visione, nella nostra squadra e in un’idea di città fatta di concretezza, ascolto e futuro.

Il risultato di oggi ci consegna una responsabilità ancora più grande: continuare questo percorso insieme, con ancora più forza, entusiasmo e determinazione. Siamo arrivati fin qui grazie alla fiducia di tanti cittadini che hanno deciso di metterci il cuore".

Lo scrive in una notte il neo eletto sindaco di Ariano Irpino Mario Ferrante.

"Ariano, è ora” non è stato soltanto un slogan. È diventato un messaggio collettivo, una scelta chiara, una volontà condivisa di cambiamento.

Da oggi inizia il lavoro più importante. Quello delle responsabilità, delle risposte, della presenza quotidiana accanto a voi.

Saremo l’amministrazione di tutti, con rispetto, impegno e determinazione. Grazie per questo straordinario abbraccio. Adesso più che mai, Ariano".