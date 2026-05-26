Comunali Avellino: è Ettore Iacovacci (Pd) mister voto con 767 preferenze Seguono Giordano 757 voti e Enza Ambrosone 714 sempre del Pd. Trezza a valanga 641 voti

Comunali Avellino è Ettore Iacovacci del PD, con 767 preferenze mister voto in questa tornata elettorale ad Avellino. Secondo Nicola Giordano con 757 voti, terza Enza Ambrosone con 714. Nella lista Davvero Avellino svetta Marianna Mazza con 600 preferenze, seguita da Mario Spiniello a 591. In Casa Riformista Sergio Trezza a valana con 641 voti, il più alto assoluto tra i singoli candidati nelle liste minori. C'è anche Luca Cipriano tra i primi eletti del Pd con 511 preferenze. "Stanotte abbiamo marciato insieme per una notte magica di liberazione per trovare una nuova Avellino", commenta Cipriano.

Il consiglio comunale

Il nuovo consiglio si compone di 32 consiglieri più il sindaco. (Clicca per conoscere tutti i voti dei candidati e gli eletti delle comunali 2026 ad Avellino) La maggioranza di Pizza può contare su 20 seggi. L'opposizione disporrà di 12 seggi: 5 alla coalizione Festa (4 Davvero Avellino, 1 W la Libertà) e 5 alla coalizione Nargi (2 Ora Avellino, 2 Forza Avellino, 1 Siamo Avellino), cui si aggiungono i 2 seggi residui delle liste minori che hanno superato la soglia.