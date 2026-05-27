Ginnastica ritmica: società da tutta Italia ad Ariano per le finali nazionali Un evento straordinario che porterà anche una boccata di ossigeno al territorio per ben sette giorni

I riflettori del grande sport tricolore si accendono ufficialmente su Ariano Irpino per un attesissimo e storico ritorno.

Da domani 28 maggio al 3 giugno, a dieci anni esatti dall'ultima volta, il palazzetto dello sport della cittadina irpina nel popoloso piano di zona a Cardito, tornerà a essere il cuore pulsante della ginnastica ritmica italiana, ospitando le finali del campionato nazionale.

L’evento, che segna una tappa fondamentale per lo sport locale e nazionale, è promosso dall’ente di promozione sportiva Opes Italia ed è stato interamente orchestrato dall’Asd Le Fate di Angela e Maria Teresa Giorgio.

La società organizzatrice ha profuso un impegno straordinario per riportare questa prestigiosa kermesse sul territorio, coronando un sogno inseguito per un decennio.

L’appuntamento si preannuncia come una vera e propria maratona di grazia, talento e agonismo, capace di muovere numeri da record. Saranno infatti oltre novecento le ginnaste pronte a darsi battaglia in pedana, in rappresentanza di decine di società provenienti da ogni angolo della penisola, dalla Valle d'Aosta alla Sicilia.

Per sette giorni consecutivi, il palazzetto si trasformerà in un teatro di grandi emozioni dove la musica, i colori e i piccoli attrezzi della disciplina saranno i protagonisti assoluti.

Il programma della manifestazione si distingue per la sua completezza, accogliendo in pedana tutte le categorie previste dal circuito. Se nei primi giorni l'emozione e l'entusiasmo saranno tutti per le ginnaste più giovani e per i settori promozionali, l'attesa è altissima per il settore agonistico. In questo segmento, il livello tecnico toccherà vette straordinarie. Cerchi, nastri, clavette, palle e funi prenderanno vita in coreografie complesse, dove la precisione millimetrica e la potenza atletica si fonderanno con l'eleganza.

Per i giudici di Opes Italia e per il pubblico presente sarà un'occasione unica per ammirare i migliori talenti nazionali che si contendono l'ambito titolo tricolore.

Dietro a una macchina organizzativa così imponente c’è la firma e la passione dell’ASD Le Fate. Angela e Maria Teresa Giorgio hanno curato ogni minimo dettaglio per garantire un'accoglienza impeccabile non solo alle atlete, ma anche ai tecnici, ai giudici di gara e alle tantissime famiglie al seguito. La direzione societaria ha espresso un immenso orgoglio per essere riuscita a riportare, dopo ben dieci anni, questo campionato ad Ariano Irpino, definendola una preziosa conferma per tutto il movimento della ginnastica e una straordinaria festa del fair play.

Oltre al valore puramente sportivo, l'evento rappresenta un formidabile volano economico e turistico per l'intera provincia irpina. Con centinaia di visitatori in arrivo da tutta Italia, le strutture ricettive del territorio registrano un flusso straordinario, confermando come lo sport targato Opes sia anche un veicolo fondamentale per la valorizzazione del territorio.

Da domani 28 maggio la parola passa definitivamente alle atlete: la lunga settimana della ginnastica ritmica nazionale è pronta a cominciare.