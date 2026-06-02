Monteforte, i bambini festeggiano la Repubblica: emozione in piazza Il sindaco: "Anche la nostra comunità, unita e coesa come la nazione"

Una bandiera tricolore di 25 metri ha sfilato per tutta la città sorretta da cittadini, studenti dell’I.C. Aurigemma e volontari. Tantissimi i più piccoli che hanno colorato le strade di Monteforte.

"Un modo per inculcare nelle nuove generazioni i valori di Repubblica e democrazia", ha sottolineato il sindaco Fabio Siricio. "E’ stata una giornata importante, all’insegna della memoria, dell’orgoglio nazionale e della partecipazione", ha continuato il primo cittadino.

Ci sono state l’esposizione del tricolore e una mostra celebrativa dedicata agli 80 anni della Repubblica e del suffragio universale femminile. E’ stato intonato l’inno nazionale, eseguito dalla corale polifonica di Monteforte Irpino. In serata, illuminazione tricolore della facciata del Comune e del Castello di San Martino.

"E’ stato molto bello vedere tanti bambini partecipare alla nostra iniziativa". Il sindaco Fabio Siricio ha sottolineato anche come la cerimonia abbia rappresentato solo il primo tassello di una progettualità che renda la festa della Repubblica sempre più partecipata e dunque patrimonio autentico della comunità. «Una comunità sempre più amalgamata, è nostra intenzione unire sempre di più il paese e di tenerlo ancorato ai valori della partecipazione e della condivisione».