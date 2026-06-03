Ariano: operai specializzati in azione lungo via nazionale/Ecco le immagini Al via gli interventi sul costone interessato da un movimento franoso

Operai specializzati in azione lungo via nazionale ad Ariano Irpino. Da stamane su disposizione dell'amministrazione comunale e area tecnica sono partiti gli interventi sul costone interessato da un movimento franoso che ha letterarmente paralizzato l'importante arteria di collegamento verso il centro cittadino.

L'impresa Ferraro Michele costruzioni, esperta in questo tipo di interventi, sta provvedendo al taglio della vegetazione, in modo particolare arbusti e tronchi di dimensioni elevate, con l'ausilio di un merlo sollevatore telescopico.

Un lavoro ordinato e in sicurezza su un versante particolarmente impervio. Tempi di intervento: ci vorrà ameno una settimana, salvo imprevisti per mettere in sicurezza il costone, eliminando le varie criticità, soprattutto a monte dove occorre intervenire con estrema cautela.

Capo cantiere l'attivissimo Nicola Ferraro, non nuovo a questo tipo di interventi in città. Fiducioso il responsabile della sicurezza Luca Ferraro. Sul posto stamane anche la polizia municipale.

La strada resta al momento chiusa al traffico veicolare in entrambi i lati, sia dal versante Madonna dell'Arco che Sant'Antonio dopo la decisione dei vigili del fuoco avvenuta lo scorso 21 maggio scorso. Clicca qui per la cronaca dell'accaduto. Da allora la situazione è rimasta immutata, fino alla svolta stamane con l'avvio degli interventi di messa in sicurezza con la rimozione delle situazioni di pericolo.