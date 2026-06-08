L'infiorata del Corpus Domini a Melito Irpino: grande senso di comunità Un fiume di fedeli, non solo fiori ma tanti sacrifici, fede e amicizia

Tappeti di petali lungo le strade del paese, non solo fiori ma tanti sacrifici, fede, amicizia, senso vero di comunità come solo Melito Irpino tra le parrocchie più dinamiche in provincia di Avellino, sa esprimere al meglio.

E' la grande infiorata in occasione della ricorrenza del Corpus Domini giunta con successo alla terza edizione, fortemente voluta dal parroco don Michele Puopolo.

Parroco, sindaco, uomini, donne, giovani e bambini. Un fiume di fedeli in strada. Una grande famiglia impegnata a spetalare, tagliare e comporre fino a realizzare creazioni stupende. Impegno, collaborazione e fatica.

"È sacrificio fatto preghiera, perché tutto questo lavoro è per Gesù. Nella solennità del Corpus Domini, il cielo è sceso in terra. Tu, Gesù, hai attraversato il centro del nostro paese su un tappeto di fiori, segno della bellezza del creato e dell’impegno di tutta la comunità. Stendi la Tua mano su tutte le strade, contrade e case di Melito. Gesù, resta con noi. Oggi, domani, per Sempre, amen.

Grazie a chi ha faticato e collaborato alla realizzazione dell’Infiorata, a tutte le sarte, all'Anpas che ha curato e garantito la sicurezza, al gruppo Sant'Egidio per l'impegno continuo e costante, al coro per l'animazione, alla comunità tutta per la sentita partecipazione.