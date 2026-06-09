Centenario della festa di Sant'Antonio ad Ariano: evento straordinario Fede, devozione e grande emozione da parte del parroco don Daniele Palumbo

Prosegue la tredicina itinerante nei quartieri della parrocchia, in onore di Sant'Antonio di Padova ad Ariano Irpino, in occasione del 100° anniversario dei festeggiamenti.

Venerdì 12 giugno, vigilia della ricorrenza, alle 18.00 le confessioni. A seguire alle 18.30 santa messa e benedizione del pane di Sant'Antonio. Sabato 13, memora del santo, sante messe alle 6.30-8.00-9.30-11.00-18.00 presieduta dal vescovo Sergio Melillo, a seguire la processione del santo lungo le strade della parrocchia (via Guardia, via Vitale, via Giacomo Matteotti, via Fontananuova, corso Umberto I, via Guardia) e alle 21.00 la celebrazione conclusiva.

"E' davvero ammirevole - afferma il parroco e presidente del comitato don Daniele Palumbo - contemplare quanto aiuto, quanta generosità e dedizione si raccolgano attorno alla nostra festa. Non è semplicemente un evento, ma il segno concreto di una comunità che si ritrova e sceglie di stare insieme, condividendo la gioia dell'incontro.

Tutto è per Sant'Antonio: e in lui non celebriamo un Dio ignoto, ma riconosciamo e adoriamo il io cero annunciato da Cristo Gesù, che continua a operare nella storia attraverso i suoi santi e ciascuno di noi. Sono profondamente toccato da questa forza spirituale che si muove: è il respiro di una città che fa proprio un santo e una festa e che ancora oggi la vive insieme, sentendosi parte attiva e protagonista".

Pochi giorni fa l'interessante conferenza stampa che ha inaugurato ufficialmente il centenario della festa di Sant’Antonio tra storia, fede e tradizione.

Il sindaco Mario Ferrante ha sottolineato il valore culturale e religioso della festa per la città. Il parroco, don Daniele Palumbo, ha ricordato il significato spirituale dell’evento, il lavoro del comitato e dei volontari, e ha condiviso due aneddoti storici: la contesa del 1926 sulla devozione al santo e la tradizione popolare del pane di Sant’Antonio. Lo storico Antonio Alterio ha ripercorso l’evoluzione della festa nel corso del secolo.

Il comitato, con Antonella Ardito, ha presentato il programma ufficiale dal 12 al 15 giugno, ricco di celebrazioni, cultura, musica, animazione e grandi eventi.