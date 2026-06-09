Ariano: si torna a circolare lungo via nazionale, strada riaperta al traffico Sopralluogo tecnico effettuato e revoca dell'ordinanza

Sopralluogo tecnico effettuato, tutto regolare, si può tornare a circolare lungo via nazionale ad Ariano Irpino. Strada riaperta al traffico da parte dei tecnici comunali e cessazione dell'ordinanza di chiusura.

Lo avevano annunciato ieri in questo articolo. E così è stato. Lavori di messa in sicurezza eseguiti in in maniera risolutiva dall'impresa Ferrano Michele.

Gli operai hanno effettuato il taglio della vegetazione, arbusti e tronchi di dimensioni elevate, con l'ausilio di un merlo sollevatore telescopico trasferendo poi il materiale nell'area industriale di Camporeale su disposizione dell'area tecnica. Ecco le immagini. Sono state così eliminate le varie criticità, soprattutto a monte dove si è intervenuti con estrema cautela.

La strada, lo ricordiamo è chiusa al traffico veicolare in entrambi i lati, sia dal versante Madonna dell'Arco che Sant'Antonio dopo la decisione dei vigili del fuoco avvenuta lo scorso 21 maggio scorso a causa di una frana superficiale innescata probabilmente dal ribaltamento degli alberi dovuto al forte vento. Clicca qui per la cronaca dell'accaduto.