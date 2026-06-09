Ariano, perdita d'acqua a Cerreto e problemi a Serra Luigi Lo Spagnuolo: "Non rovinateci anche questa estate"

Una perdita di acqua consistente che va avanti da circa un mese, dimenticata da tutti, ma ben visibile sulla strada. Siamo in località Cerreto di sopra ad Ariano Irpino, nei presso di alcune abitazioni.

A segnalarla è Luigi Lo Spagnuolo: "E' una delle tante perdite. Da un mese siamo in queste condizioni e non credo che nessuno l'abbia segnalata. L'alto calore lo sa. L'acqua scorre ininterrottamente e sta facendo danni. Andiamo incontro all'estate ormai e ci ritroveremo presto con le solite chiusure, mentre poi l'acqua si spreca. Speriamo che questo non accada e di non dover soffrire anche questa estate".

Una seconda segnalazione ci arriva dal versante opposto. In contrada Serra di sopra, per intenderci versante Minerva l'acqua manca per diverse ore al giorno.

"Abbiamo segnalato la problematica, inviato pec a chi di competenza, ma niente. Non riusciamo ad avere notizie in merito".