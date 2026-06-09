Ariano: "E' meno male che qualcuno ha affisso anche un avviso" La segnalazione di un cittadino: "Mi vergogno io per loro"

E meno male che qualcuno ha affisso anche un avviso con tanto di scritta: "E' severamente vietato lasciare indumenti a terra". Ma a chi lo dici. Chi è incivile non cambierà mai, anzi più lo inviti al rispetto delle regole e peggio è... A volte sembra che la gente si diverte o proprio non riesce a migliorare determinati comportamenti.

E' accaduto ancora una volta nel rione Martiri vecchi, in prossimità della sede Caritas e delle palazzine del contratto di quartiere.

Forse non c'è spazio per gli indumenti usati, negli appositi contenitori? O semplicemente pigrizia... Li lasciamo a terra, sul marciapiede, tanto che fa! Qualcuno alla fine li raccoglierà...

La segnalazione ci arriva da un cittadino sempre attento al rispetto dell'ambiente e al decoro urbano: "Inciviltà assoluta - ci scrive - mi vergogno io per loro".

E non è la prima volta che accade un episodio del genere. E' successo negli anni scorsi anche davanti alla casa canonica del Santuario Madonna di Fatima nel piano di zona.