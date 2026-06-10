Ariano, degrado nel rione Santo Stefano, primo intervento del comune La consigliera comunale Mimma Giuliani fa intervenire una squadra di operai per liberare la strada

"Era diventata ormai una strada chiusa dalla vegetazione presente accanto alla recinzione a tal punto da rendere difficoltoso e ad alto rischio il transito delle auto. Dopo anni di inerzia abbiamo restituito su mio interessamento un minimo di sicurezza". A parlare è la consigliera comunale e commissasio della Lega Mimma Giuliani.

"Un rione che versa da anni in uno stato di totale degrado e abbandono. Dimenticato totalmente negli ultimi cinque anni, così come le altre zone del centro storico, vicoli, strade e piazzette alle prese con erbacce, rifiuti, topi e insetti".

Gli operai stanno intervenendo in più zone, a partire dall'ingresso suducio di palazzo di città completamente trascurato e in una condizione davvero vomitevole.

Il sindaco Mario Ferrante lo ha detto chiaramente: "Piano piano faremo tutto, non possiamo risolvere i problemi di anni di abbandoni in pochi giorni".