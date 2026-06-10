Ariano, degrado nel rione Santo Stefano, primo intervento del comune

"Era diventata ormai una strada chiusa dalla vegetazione presente accanto alla recinzione a tal punto da rendere difficoltoso e ad alto rischio il transito delle auto. Dopo anni di inerzia abbiamo restituito su mio interessamento un minimo di sicurezza". A parlare è la consigliera comunale e commissasio della Lega Mimma Giuliani.
"Un rione che versa da anni in uno stato di totale degrado e abbandono. Dimenticato totalmente negli ultimi cinque anni, così come le altre zone del centro storico, vicoli, strade e piazzette alle prese con erbacce, rifiuti, topi e insetti".
Gli operai stanno intervenendo in più zone, a partire dall'ingresso suducio di palazzo di città completamente trascurato e in una condizione davvero vomitevole.
Il sindaco Mario Ferrante lo ha detto chiaramente: "Piano piano faremo tutto, non possiamo risolvere i problemi di anni di abbandoni in pochi giorni".