Ariano, incubo zecche in diverse zone: Comune e Asl programmano disinfestazione Ecco tutte le informazioni utili

Sale il numero di persone punte da zecche e zanzare. Segnalazioni ci arrivano dal centro nei pressi di via Covotti e da rione Martiri sia vecchio che nuovo. C'è preoccupazione tra i cittadini. Il comune non è rimasto in silenzio è ha predisposto un intervento di disinfestazione e derattizzazione.

Ecco l'avviso:

Disinfestazione adulticida, ovo-larvicida e derattizzazione sul territorio comunale. Derattizzazione e disinfestazione.

Il giorno 25/06/2026 dalle ore 07:00 alle ore 15:00 verrà effettuato il sesto intervento di derattizzazione e il terzo intervento di disinfestazione ovo-larvicida.

Il giorno 26/06/2026 dalle ore 03:30 verrà effettuato il secondo intervento di disinfestazione adulticida nell’ambito degli interventi di sanificazione ambientale da parte della ditta specializzata (Sirio Ambiente & Consulting srl) di concerto con l'Asl e con la collaborazione del personale del Comune di Ariano Irpino.