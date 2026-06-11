Ariano, niente più circolare dalle 13 alla 15: scoppia la protesta Gli utenti: "E' un disservizio assurdo, non ci sono solo studenti"

C'è una prima patata bollente da affrontare a palazzo di città dall'amministrazione Ferrante. E' la questione Amu.

Partiamo da questa segnalazione che ci è giunta in redazione.

"Hanno tolto le circolari da Cardito dalle 13:00 alle 15:00 creando un disservizio assurdo. Si può fare qualcosa affinché vengano ripristinate? Non ci sono solo studenti, ma anche persone che lavorano. Grazie per l’attenzione".

Chi ci scrive ha perfettamente ragione. Una protesta comprensibile. Ma il problema è un altro. Il timore è che all'orizzonte possano esserci ulteriori tagli da parte dell'azienda mobilità ufitana alle prese con una serie di criticità che partono da lontano. Non le scopriamo di certo oggi. Il futuro non sembra essere per niente roseo.

La questione Amu va affrontata con determinazione e impegno da chi sarà nominato assessore ai trasporti del comune di Ariano Irpino. Il neo sindaco Mario Ferrante ha già avuto un incontro con i dipendenti dell'azienda di trasporto arianese per fare il punto della situazione.