Rassegna di cori parrocchiali in Irpinia: l'evento a Ospedaletto d'Alpinolo La polifonia come forma musicale per portare i testi liturgici ai cuori dei fedeli

Si terrà ad Ospedaletto d’Alpinolo nella chiesa madre dei Santissimo Filippo e Giacomo la terza rassegna di cori parrocchiali organizzata dal coro Ave Maris Stella di Ospedaletto d’Alpinolo.

La rassegna fortemente voluta dal maestro Michelangelo Lomazzo direttore ed organista del coro di Ospedaletto, è nata nel 2024 in occasione del ventennale.

“Cantiamo con gioia” è lo slogan che accompagna questa rassegna fin dalla prima rappresentazione.

Scopo della manifestazione è sottolineare l’importanza della polifonia come forma musicale per portare i testi liturgici ai cuori dei fedeli

Numerosi i cori parrocchiali della diocesi di Avellino che hanno partecipato alle passate rassegne e numerosi sono i cori che si esibiranno in questa edizione infatti parteciperanno più di 110 tra coristi e musicisti, 6 cori e tanta buona musica.

Il 20 giugno alle 18,45 nella chiesa madre di Ospedaletto d’Alpinolo per la terza edizione della Rassegna di cori parrocchiali, si esibiranno

Il coro “Ave Maris Stella” di Ospedaletto

L’ensemble “Amici in armonia”

Il coro “Adultissimi” di Forino

Il coro “Mater Misericordiae” di Celzi di Forino

Il coro “Polifonico Santi Medici Cosma e Damiano” di Eboli

Il coro “Sant'Alfonso” di Avellino San Tommaso

Il coro “Vox ruach” del Duomo di Avellino