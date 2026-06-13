Solennità di Sant'Antonio: fede e devozione in Campania Si venera oggi uno dei santi più amati nel mondo: celebrazioni e processioni ovunque

E' uno dei santi più amati e venerati nel mondo, per i suoi miracoli. Si celebra oggi la memoria liturgica di Sant'Antonio di Padova. Fede e devozione in Campania dove la ricorrenza è particolarmente sentire, soprattutto nelle aree interne.

Festeggiamenti iniziati ieri Ad Ariano Irpino con la cultura grazie alla preziosa presenza di don Roberto Faccenda e alla presentazione del suo libro “A(r)marsi con cinque ciottoli”: le sue parole sono state profonde, ma anche incredibilmente simpatiche e capaci di strappare un sorriso a tutti, insieme alle emozioni del musical “È tutto una meraviglia” portato in scena straordinariamente dal gruppo teatrale “In cammino”.

E come da tradizione, la benedizione del pane di Sant'Antonio. Da stamane alle 6.30 le sante messe in programma alle 8.00-9.30-11-00-18-00 presieduta dal vescovo Sergio Melillo e 21.00 al termine della procecessione che attraverserà le strade della parrocchia addobbate a festa.

"Il motto di quest'anno è "insieme", una parola semplice ma piena di significato, perchè è proprio così che si superano le difficoltà e si costruiscono i ricordi più belli".