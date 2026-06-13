Ariano: mura ancora imbrattate da manifesti elettorali e tabelloni non rimossi Uno spettacolo davvero indecoroso dopo venti giorni dalle elezioni amministrative

Tabelloni elettorali non ancora rimossi e trasferiti in deposito, manifesti sulle mura della città, molte dei quali scollati e svolazzanti. Uno spettacolo davvero indecoroso dopo venti giorni dalle elezioni amministrative.

Dal centro alle periferie e zone rurali una vera un'infinità di manifesti che si spera possano essere rimossi al più presto. E' una indecenza e indubbiamente un pessimo biglietto da visita per la città e i tanti emigranti e turisti in arrivo.

La speranza è che prima dell'estate ormai alle porte, a portata di mano, possa essere disposto un intervento straordinario di bonifica.

Mai come quest'anno, con i manifesti elettorali si è toccato davvero il fondo, fino ad imbrattare persone mura di abitazioni private, chiese e arredi urbani. Uno scempio da parte di tutte le forze politiche, nessuna esclusa.

Una proposta: e se ogni candidato, vittorioso o sconfitto provvedesse a rimuovere i suoi manifesti? Che ne pensate?