L’Irpinia che si svuota: una prima lettura dei dati demografici comunali Lo spopolamento: una delle sfide più rilevanti per le aree interne italiane

Lo spopolamento dell’Irpinia non è soltanto un dato statistico: è una questione che riguarda il futuro delle nostre comunità, dei servizi, delle attività economiche e delle opportunità offerte alle nuove generazioni.

Per questo motivo, come Fna Provinciale Avellino (Federazione Nazionale Agricoltura) abbiamo deciso di avviare un percorso di analisi e approfondimento dedicato a questo fenomeno, con l’obiettivo di comprenderne le cause, individuarne le conseguenze e contribuire alla costruzione di possibili soluzioni.

Riteniamo che il progressivo calo della popolazione che interessa molti comuni della provincia non possa essere considerato un processo inevitabile da osservare passivamente. Al contrario, crediamo sia necessario accendere i riflettori su una delle principali emergenze del territorio, promuovendo una riflessione basata sui dati ma orientata all’azione. Attraverso questo progetto vogliamo offrire un contributo concreto al dibattito pubblico, mettendo in evidenza le criticità, ma anche le esperienze positive e i

fattori che consentono ad alcuni territori di resistere meglio di altri.

L’Irpinia che si svuota: una prima lettura dei dati demografici comunali. Una prima analisi dei comuni della provincia di Avellino mostra un fenomeno diffuso ma non uniforme.

Lo spopolamento è una delle sfide più rilevanti per le aree interne italiane. Non riguarda soltanto il numero degli abitanti, ma incide sulla vita quotidiana delle comunità: sulla presenza dei servizi, sulla tenuta delle attività economiche, sulla vitalità sociale dei paesi e sulla capacità dei territori di immaginare il proprio futuro.

La provincia di Avellino rappresenta un caso particolarmente significativo. Il territorio è composto da numerosi comuni di piccole e medie dimensioni, molti dei quali collocati in aree interne, lontane dai principali poli urbani e produttivi. In questi contesti, anche una perdita apparentemente contenuta di residenti può produrre effetti rilevanti sull’equilibrio demografico e sociale delle comunità locali.

Questo primo approfondimento propone una lettura descrittiva dell’andamento della popolazione nei 118 comuni della provincia di Avellino dal 2001 ad oggi, con l’obiettivo di individuare i territori più fragili, quelli più stabili e quelli che, al contrario, mostrano segnali di crescita. L’analisi si inserisce in un progetto più ampio dedicato allo studio delle dinamiche di spopolamento, dei flussi migratori e delle trasformazioni demografiche del territorio irpino.

Un fenomeno diffuso, ma non uguale per tutti. Il primo dato che emerge è chiaro: la maggioranza dei comuni irpini registra una dinamica demografica negativa.

GRUPPO FREQUENZA

Comuni in crescita 21

Comuni quasi stabili 10

Comuni in calo moderato 16

Comuni in calo forte 18

Comuni in crisi demografica 53

Questa prima evidenza mostra che lo spopolamento non è un fenomeno marginale né limitato a pochi casi isolati. Al contrario, interessa una parte molto ampia del territorio provinciale. Allo stesso tempo, però, i dati mostrano che il declino non colpisce tutti i comuni con la stessa intensità. Alcuni territori perdono popolazione in modo molto marcato, altri registrano cali più contenuti, mentre un gruppo più ristretto mostra addirittura una crescita.

Questa differenza è importante: significa che lo spopolamento non deve essere letto come un destino inevitabile, ma come un fenomeno complesso, influenzato da fattori territoriali, sociali, economici e istituzionali, quindi studiare questi fenomeni diventa fondamentale.

I comuni più colpiti

Il ranking per variazione percentuale consente di individuare i comuni più esposti al declino demografico. In questo caso, l’attenzione non è rivolta solo al numero assoluto di abitanti persi, ma alla perdita rispetto alla dimensione iniziale del comune.

RANKING VAR.% VAR.ASSOLUTA

Montaguto - 42,2 -244

Quindici - 41,7 -1256

Trevico - 38,4 -494

Greci - 37,2 -351

Zungoli - 36,8 -524

Castelfranci - 34,4 -873

Cairano - 33,4 -138

Aquilonia - 33,1 -684

Lacedonia - 33 -992

Volturara Irpina - 31,8 -1346

Questi dati raccontano una trasformazione profonda. Nei piccoli comuni, perdere poche centinaia di abitanti può significare molto più di una semplice riduzione numerica: può incidere sulla sostenibilità dei servizi, sulla presenza di scuole, attività commerciali, presidi sociali e reti comunitarie.

In altre parole, lo spopolamento non è solo una questione demografica. È anche una questione di tenuta territoriale.

I piccoli comuni sono i più vulnerabili Il confronto per dimensione demografica conferma questa tendenza. Dividendo i comuni in quattro gruppi - molto piccoli, piccoli, medi e grandi - emerge una relazione

evidente: più il comune è piccolo, maggiore è in media la perdita percentuale di

popolazione.

CLASSE FREQUENZA VAR.% MEDIA

Molto piccoli 18 -19,8

Piccoli 55 -12,9

Medi 38 -10,3

Grandi 7 -3,8

Il dato suggerisce che la dimensione demografica rappresenti un elemento decisivo nella vulnerabilità dei territori. I comuni più piccoli partono da una base di popolazione già ridotta e, proprio per questo, sono più esposti agli effetti cumulativi del declino.

Quando la popolazione diminuisce, diventa più difficile mantenere servizi, attrarre investimenti, garantire opportunità ai giovani e sostenere la vita sociale del paese. Il rischio è quello di un circolo vizioso: meno popolazione produce meno servizi, e menom servizi rendono il territorio ancora meno attrattivo.

Non tutti i comuni arretrano: i casi di crescita Accanto ai comuni in calo, esistono anche territori che mostrano una dinamica positiva.

Tra questi emergono, ad esempio, Monteforte Irpino, Aiello del Sabato, Sirignano, Ospedaletto d’Alpinolo, Quadrelle, Domicella, Sperone, Montoro, Cesinali, Pratola Serra e Contrada.

Questi comuni meritano un approfondimento specifico. La crescita demografica potrebbe essere legata a diversi fattori: a poli urbani, migliore accessibilità, funzione residenziale, disponibilità di servizi, presenza di aree produttive o maggiore attrattività abitativa.

In questa fase non è possibile stabilire un rapporto di causa-effetto. Tuttavia, la presenza di comuni in crescita è un dato importante, perché dimostra che il territorio provinciale non segue una traiettoria unica.

Esistono aree che perdono popolazione rapidamente, ma anche comuni che riescono a mantenere o aumentare i residenti. Capire perché alcuni territori resistono meglio di altri sarà uno dei passaggi centrali delle prossime analisi. Dal dato demografico alle cause dello spopolamento. Questa prima analisi ha un obiettivo prevalentemente descrittivo: misurare il fenomeno, individuare i comuni più colpiti e distinguere le diverse intensità del declino demografico.

Il passo successivo sarà provare a spiegare queste differenze. Lo spopolamento, infatti, non dipende da un solo fattore ma da molti i quali verranno analizzati nei prossimi articoli. In questa prospettiva, sarà importante analizzare caso per caso quali sono i fattori che influenzano maggiormente calo ed aumento demografico per trovare la soluzione del problema.

Perché questa analisi è importante leggere lo spopolamento solo come una perdita di abitanti rischia di ridurre la complessità del fenomeno. Dietro i numeri ci sono comunità, servizi, famiglie, reti sociali e

opportunità. Per questo motivo, i dati demografici rappresentano soltanto il punto di partenza. Servono a individuare dove il problema è più intenso, ma non bastano da soli a spiegare perché alcuni comuni arretrano più rapidamente e altri riescono invece a resistere.

La vera domanda è: quali condizioni permettono a un territorio di contrastare lo spopolamento?