Ariano, decoro urbano: ecco l'esempio degli abitanti di rione Rodegher Un gesto sicuramente lodevole e di grande esempio per tutti

Decoro urbano e amore per il proprio quartiere. Un gesto sicuramente lodevole e di grande esempio per tutti, quello degli abitanti di rione Rodegher ad Ariano Irpino. Sotto il sole, si sono armati degli attrezzi necessari ma soprattutto di buona volontà e hanno bonificato i loro spazi verdi, restituendo in poco tempo ordine, pulizia e decoro.

Non è la prima volta che Paolo De Gruttola e company si rendono protagonisti di una iniziativa del gerere a Rodegher interessata tra l'altro negli anni scorsi da un progetto di riqualificazione urbana.

L'area ultimamente si presentava nel degrado più totale, con la presenza di insetti, topi e bisce proprio a causa della folta vegetazione.

E' un segnale di collaborazione importante, tenuto conto anche della carenza di organico nelle macchina comunale. Ma è soprattutto un grande segnale di attamento al proprio quartiere e rispetto per l'ambiente. Ci auguriamo che un gesto del genere possa essere imitato anche in altri luoghi, uno fra tutti, il piazzale del cimitero.