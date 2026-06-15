Ariano, Ferrante"Ho ordinato la rimozione di pannelli e manifesti elettorali" Intervento deciso del sindaco dopo l'appello di Ottopagine

Sabato scorso 13 giugno 2026, nella ricorrenza di Sant'Antonio di Padova, l'appello di Ottopagine. Eccolo qua: "Ariano: mura ancora imbrattate da manifesti elettorali e tabelloni non rimossi. Uno spettacolo davvero indecoroso dopo venti giorni dalle elezioni amministrative".

Oggi lunedì 15 giugno 2026 la risposta immediata del comune. E' stato il sindaco Mario Ferrante ad annunciare sulla sua pagina facebook la rimozione dei tabelloni elettorali, attualmente in atto, per poi passare allo scempio maggiore che riguarda i manifesti lungo le strade, proprietà private e persino mura di abitazioni che ci auguriamo avvenga al più presto.

"Il decoro urbano non è un dettaglio: è il primo biglietto da visita della nostra città. In queste ore siamo impegnati nella rimozione dei pannelli elettorali ancora presenti sul territorio. Un intervento necessario - scrive Ferrante - per riportare gli spazi pubblici alla loro normale funzione e garantire un’immagine più curata della città.

Non appena completata questa attività, procederemo anche alla rimozione dei manifesti abusivi affissi sulle mura e nei luoghi non autorizzati, perché il rispetto della città passa anche attraverso il rispetto delle regole e degli spazi comuni.

Ariano deve presentarsi pulita, decorosa e accogliente. È un impegno che portiamo avanti con determinazione e che continuerà nei prossimi giorni con ulteriori interventi di pulizia e manutenzione. Prendersi cura della città significa avere rispetto per la comunità e per il suo futuro".