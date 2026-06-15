Ariano, Ferrante: "Dateci solo il tempo, ecco via Conservatorio"

"Erano anni che non si interveniva in questa zona della città"

ariano ferrante dateci solo il tempo ecco via conservatorio

Operazione Ariano pulita...

Ariano Irpino.  

"Via Conservatorio ad Ariano Irpino: il cambiamento passa anche dalla cura quotidiana del territorio.
In queste ore si sta intervenendo per eliminare erbacce, sterpaglie e accumuli di sporco che da tempo compromettevano il decoro dell’area.

Un lavoro concreto che punta a restituire ordine, pulizia e maggiore vivibilità a una zona importante della nostra città". Lo scrive in un post sulla sua pagina facebook il sindaco di Ariano Irpino Mario Ferrante che prosegue: 

Prendersi cura degli spazi pubblici significa migliorare la qualità della vita dei cittadini e valorizzare il patrimonio urbano che appartiene a tutti.

Passo dopo passo, strada dopo strada, continuiamo a lavorare per un’Ariano più pulita, più bella e più accogliente".

Un lavoro di riordino della città che fa sapere il primo cittadino arianese, non cesserà al fine di offrire a tutti i turisti ed emigranti un'immagine dignitosa in vista dell'estate ma anche in futuro.

Ultime Notizie