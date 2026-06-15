Ariano, Ferrante: "Dateci solo il tempo, ecco via Conservatorio"

"Via Conservatorio ad Ariano Irpino: il cambiamento passa anche dalla cura quotidiana del territorio.
In queste ore si sta intervenendo per eliminare erbacce, sterpaglie e accumuli di sporco che da tempo compromettevano il decoro dell’area.
Un lavoro concreto che punta a restituire ordine, pulizia e maggiore vivibilità a una zona importante della nostra città". Lo scrive in un post sulla sua pagina facebook il sindaco di Ariano Irpino Mario Ferrante che prosegue:
Prendersi cura degli spazi pubblici significa migliorare la qualità della vita dei cittadini e valorizzare il patrimonio urbano che appartiene a tutti.
Passo dopo passo, strada dopo strada, continuiamo a lavorare per un’Ariano più pulita, più bella e più accogliente".
Un lavoro di riordino della città che fa sapere il primo cittadino arianese, non cesserà al fine di offrire a tutti i turisti ed emigranti un'immagine dignitosa in vista dell'estate ma anche in futuro.