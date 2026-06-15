Ariano, ex Giorgione: il polo alberghiero prende forma Sopralluogo del sindaco Mario Ferrante

Procedono speditamente i lavori per la realizzazione del polo alberghiero ad Ariano Irpino. Dopo una fase di aggiornamento e riorganizzazione, il cantiere del complesso ex Giorgione torna finalmente operativo con interventi concreti e visibili.

E' il sindaco Mario Ferrante a fare il punto della situazione dopo aver avuto un colloquio con i tecnici e l'impresa.

"In questi giorni sono in corso: il montaggio degli isolatori, elemento fondamentale per la sicurezza e la stabilità della struttura, l’installazione delle travi, che segna un importante avanzamento nella realizzazione dell’opera".

L’intervento lo ricordiamo è finanziato con fondi della Provincia di Avellino guidata dall'ex presidente Domenico Gambacorta, in attuazione dell’accordo bilaterale firmato il 29 dicembre 2015 che ha previsto lo stanziamento di 12 milioni di euro per la realizzazione del polo scolastico di eccellenza alberghiero ed agroalimentare della città del tricolle, in grado di poter accogliere fino a 500 alunni.