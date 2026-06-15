Ariano, piazza Mazzini: la polizia penitenziaria chiede uno stallo di sosta

In affanno il personale di scorta della polizia penitenziaria che affluisce frequentemente negli ambulatori del distretto sanitario dell'Asl in piazza Mazzini ad Ariano Irpino, per le visite programmate di detenuti.
La difficoltà maggiore, come abbiamo potuto più volte riscontrare con i nostri occhi è legata alla mancanza di un idoneo parcheggio adiacente l'ingresso della sede.
Si potrebbe a questo punto valutare la possibilità di riservare uno spazio destinato al parcheggio degli automezzi della polizia penitenziaria.
La richiesta è rivolta agli organi competenti.
La tipologia di servizio, l'esigenza di preservare la riservatezza anche della popolazione detenuta e della struttura ospitante, rende fortemente raccomandato um parcheggio degli automezzi del corpo quanto più vicino possibile all'ingresso della sede Asl di piazza Mazzini.
Alla luce anche dell'imminente ritorno del mercato settimanale in centro a partire proprio da piazza Mazzini, la situazione va affrontata nell'immediatezza.