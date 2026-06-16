Borgo dei borghi: Zungoli orgoglio italiano Storie e percorsi con realtà che credono nel valore del proprio territori e promozione

"Essere presenti a Cingoli in occasione della cerimonia di premiazione dei borghi saliti sul podio di questa edizione de Il Borgo dei Borghi ha rappresentato per noi un momento particolarmente significativo.

Ancora una volta abbiamo avuto l’opportunità di far conoscere Zungoli e di rappresentare i valori che contraddistinguono la nostra comunità, l’Irpinia e l’intera Campania.

Desideriamo ringraziare l’amministrazione comunale e la comunità di Cingoli per la straordinaria accoglienza che ci hanno riservato, l’amministrazione di Militello, borgo vincitore della scorsa edizione, il presidente dei Borghi più belli d'Italia Fiorello Primi e tutta la produzione del programma, che con professionalità e passione contribuisce a far conoscere al mondo la bellezza e l’unicità dei nostri borghi".

Ad affermarlo è l'amministrazione comunale di Zungoli, guidata dal sindaco Paolo Caruso.

"È stato un privilegio condividere esperienze, storie e percorsi con realtà che, come la nostra, credono nel valore del proprio territorio e nella sua promozione.

Un ringraziamento speciale va anche a tutta la comunità di Zungoli e a quanti ci hanno accompagnato lungo questo cammino, che consideriamo non un punto di arrivo, ma l’inizio di un nuovo percorso.

Da Cingoli rinnoviamo il nostro impegno a promuovere Zungoli e l’Irpinia, consapevoli che la valorizzazione dei borghi rappresenti una straordinaria opportunità di crescita, sviluppo e futuro per le nostre comunità.

Celebriamo un risultato importante, ma soprattutto la forza di una comunità che continua a guardare avanti con orgoglio, passione e senso di appartenenza. Zungoli c’è. E continua a raccontare la sua storia all’Italia".