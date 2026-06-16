Manduzio: "Farò politica a testa alta, con dignità, libertà e coraggio" Parla il neo assessore: "Oggi più di ieri, al servizio della nostra amata Ariano"

"Accolgo questo incarico con senso di responsabilità, consapevole della fiducia che i cittadini hanno riposto in me e del consenso straordinario ricevuto alle elezioni.

Questo risultato non appartiene a una singola persona, ma a una comunità politica che ha saputo lavorare con serietà, passione e spirito di squadra, mettendo sempre al centro un unico obiettivo, il bene della nostra città.

Per questo il mio primo ringraziamento va a tutti coloro che hanno creduto nel nostro progetto politico, a chi ci ha sostenuto, incoraggiato e votato, rendendo possibile questo traguardo. La vostra fiducia è il patrimonio più prezioso che abbiamo e rappresenta per me un onore immenso, ma soprattutto un grande onere".

A parlare è Raffaela Manduzio del gruppo politico Azione, da ieri nominata assessore nell'amministrazione Ferrante, con deleghe ai lavori pubblici, infrastrutture, manutenzione territorio e immobili, programmazione e progettazione opere edilizia scolastica, urbanistica, edilizia privata, piano urbanistico (Puc) e piani attuativi, ampliamento cimitero comunale, fondi terremoto.

"Ringrazio il sindaco Mario Ferrante per la fiducia riposta nei miei confronti. Ho accettato questo incarico con senso delle istituzioni, con umiltà e con la piena consapevolezza delle responsabilità e degli impegni gravosi che mi attendono. Lo farò con studio e determinazione, lavorando nell’interesse concreto ed esclusivo della città.

Continuerò a difendere con fermezza i principi per i quali mi sono candidata e il mandato che mi è stato affidato.

Perché il consenso popolare non è una concessione che arriva dall’alto. È una forza che nasce dal basso, dalla fiducia delle persone, dall’impegno condiviso, e nessuna scelta potrà mai cancellarne il valore.

Un ringraziamento speciale va al segretario cittadino, Fabio Gambacorta, per il lavoro instancabile, la dedizione e la capacità di costruire un percorso condiviso, sempre nell’interesse della città e del gruppo.

Ultimo, ma non ultimo, il mio grazie più sincero va al segretario provinciale e capogruppo consiliare comunale Domenico Gambacorta, guida politica autorevole e punto di riferimento fondamentale.

Ancora una volta ha dimostrato leadership, esperienza, visione e una straordinaria capacità di tenere unita una comunità politica nei momenti più importanti. A lui va la mia stima e la mia gratitudine per il sostegno, i consigli e la fiducia che non mi ha mai fatto mancare.

Per rispetto di ognuno di voi continuerò a fare politica a testa alta, con dignità, libertà e coraggio. Oggi più di ieri, al servizio della nostra amata Ariano".