Ariano: storica impresa per il club sportivo la Tartaruga Tennis: accesso alle semifinali regionali del campionato di serie D2 demminile

Una giornata destinata a entrare nella storia del Club La Tartaruga. Le nostre ragazze conquistano per la prima volta l'accesso alle semifinali regionali del campionato di Serie D2 Femminile, al termine di una sfida emozionante e combattutissima contro il forte TC Caserta, conclusa con il punteggio di 2-1.

L'incontro si era messo subito in salita dopo la sconfitta di Manuela Leo (4.5) contro Matilda Paola Porcini (3.3). Con la Tartaruga sotto 0-1, serviva un'impresa per continuare a sognare.

L'impresa è arrivata grazie a una straordinaria Maria Elena Riccio (4.2) che, opposta a Camilla Mele (3.2), ha dato prova di grande carattere. Dopo aver perso il primo set ed essere andata sotto 4-2 nel secondo, Maria Elena ha trovato energie e determinazione incredibili, ribaltando il match e conquistando sia il secondo che il terzo set al tie-break, riportando la sfida in perfetta parità.

Ma il capolavoro della Tartaruga è arrivato nel doppio decisivo. In un'atmosfera straordinaria, davanti a un numerosissimo pubblico che ha sostenuto le ragazze dal primo all'ultimo punto, Maria Elena Riccio e Manuela Leo hanno disputato una partita memorabile, superando dopo oltre due ore di battaglia la coppia formata da Camilla Mele e Matilda Paola Porcini con il punteggio di 6/0 3/6 10/7.

Questa storica qualificazione è il successo di un'intera squadra. Fondamentale, infatti, è stato anche il sostegno costante delle altre due componenti del team, Federica Capobianco ed Emanuela Moretti, che con il loro incoraggiamento, la loro presenza e il loro spirito di gruppo hanno contribuito a creare quell'unità e quella forza che hanno permesso alla Tartaruga di compiere questa straordinaria impresa.

Una vittoria che premia il lavoro, la passione e la crescita di tutto il movimento femminile del Club La Tartaruga e che regala alla società una delle pagine più belle della sua storia sportiva.

La Tartaruga vola in semifinale regionale! Appuntamento a sabato 20 giugno 2026 alle ore 15:00, per continuare a inseguire un sogno che oggi appare più vivo che mai.

"Complimenti a Maria Elena Riccio, Manuela Leo, Federica Capobianco ed Emanuela Moretti: una squadra, un cuore, una storia da scrivere ancora insieme".