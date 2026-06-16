Ariano, topi e zecche nelle aree verdi: intervengono Asl e comune Interventi di derattizzazione e disinfestazione

La foto è stata scattata dagli stessi abitanti. Siamo nel rione Rodegher ad Ariano Irpino dove proprio ieri vi abbiamo mostrato queste immagini.

L'iniziativa dei residenti di pulire gli spazi verdi e il parchetto per i bambini. Ma evidentemente tutto questo non è bastato. "E' già da tempo che purtroppo dobbiamo fare i conti con la presenza di topi e zecche.

Ci auguriamo che possa essere disposto al più presto anche in questa zona un intervento di disinfestazione e derattizzazione. Della vicenda è stato informato il sindaco Mario Ferrante.

Segnalazione analoga anche nel rione Martiri vecchi e in villa comunale dove a preoccupare i visitatori è la presenza di fastidiosi insetti.

Il comune fa sapere che il prossimo 25 giugno dalle ore 07:00 alle ore 15:00 verrà effettuato il sesto intervento di derattizzazione e il terzo di disinfestazione ovo-larvicida.

Il giorno successivo, 26 giugno, dalle ore 03:30 verrà effettuato il secondo intervento di disinfestazione adulticida nell’ambito della sanificazione ambientale da parte della ditta specializzata (Sirio Ambiente & Consulting srl) di concerto con l'Asl e con la collaborazione del personale del comune di Ariano Irpino.