Fabio Gambacorta: "Sarà un percorso di duro ma affascinante lavoro" L'augurio di Azione all'amministrazione comunale di Ariano Irpino

"Il primo consiglio comunale è sempre emozionante, quasi una cerimonia. È l'inizio di un percorso che, conoscendoci, sarà fatto di duro ma affascinante lavoro; per tutti noi esterni al Consiglio ma soprattutto per i nostri consiglieri e la nostra assessore".

Lo scrive in una nota il segretario locale di Azione Fabio Gambacorta.

Auguro ai rappresentanti di Azione in giunta e in consiglio un ottimo lavoro, con la promessa che il partito sarà sempre un sostegno costante e imprescindibile.

E poi un monito:

"A chi continua a mettere in dubbio il posizionamento di Ariano Irpino in Azione in questa coalizione, è doveroso ribadire che il nostro partito, di centro, ha valutato attentamente la scelta di fare squadra con forze politiche e umane dalle comprovate capacità istituzionali e amministrative, le stesse che da oggi sono chiamate a risollevare le sorti di Ariano, compromesse proprio da chi mette in dubbio le nostre scelte politiche.

Ciò che si fa e si dice a Roma resta nella Capitale. Ariano ha bisogno di ripartire e la coalizione che ha vinto al primo turno ha già ottenuto il favore dell'elettorato.

La querelle avviata in Consiglio tra le diverse anime della minoranza, divise in campagna elettorale e ancora più divise oggi, non fa altro che avvalorare la nostra scelta. Le ideologie le lasciamo a chi ancora non sa quale tessera di partito prendere".

