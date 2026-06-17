Fabio Gambacorta: "Sarà un percorso di duro ma affascinante lavoro"

L'augurio di Azione all'amministrazione comunale di Ariano Irpino

fabio gambacorta sara un percorso di duro ma affascinante lavoro

Il monito di Fabio Gambacorta

Ariano Irpino.  

"Il primo consiglio comunale è sempre emozionante, quasi una cerimonia. È l'inizio di un percorso che, conoscendoci, sarà fatto di duro ma affascinante lavoro; per tutti noi esterni al Consiglio ma soprattutto per i nostri consiglieri e la nostra assessore".

Lo scrive in una nota il segretario locale di Azione Fabio Gambacorta.

Auguro ai rappresentanti di Azione in giunta e in consiglio un ottimo lavoro, con la promessa che il partito sarà sempre un sostegno costante e imprescindibile.

E poi un monito:

"A chi continua a mettere in dubbio il posizionamento di Ariano Irpino in Azione in questa coalizione, è doveroso ribadire che il nostro partito, di centro, ha valutato attentamente la scelta di fare squadra con forze politiche e umane dalle comprovate capacità istituzionali e amministrative, le stesse che da oggi sono chiamate a risollevare le sorti di Ariano, compromesse proprio da chi mette in dubbio le nostre scelte politiche.

Ciò che si fa e si dice a Roma resta nella Capitale. Ariano ha bisogno di ripartire e la coalizione che ha vinto al primo turno ha già ottenuto il favore dell'elettorato.

La querelle avviata in Consiglio tra le diverse anime della minoranza, divise in campagna elettorale e ancora più divise oggi, non fa altro che avvalorare la nostra scelta. Le ideologie le lasciamo a chi ancora non sa quale tessera di partito prendere".
 

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