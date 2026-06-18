Ariano, Carmine Grasso:"Abbiamo già presentato tre mozioni e una interrogazione" Parla l'ex candidato sindaco non eletto del centro sinistra

"?Ho l’onore e la responsabilità di guidare, insieme a Laura Cervinaro, il gruppo consiliare ufficiale del partito democratico. ?Fin da questo primo giorno, abbiamo voluto tracciare una linea chiara: per noi la politica è prima di tutto coerenza, trasparenza alla luce del sole e profondo rispetto per il mandato ricevuto dagli elettori. Lasciamo ad altri le vecchie dinamiche di palazzo e la rincorsa alle cariche di facciata. La nostra priorità non sono i posizionamenti personali, ma i progetti concreti per la nostra comunità".

E' quanto scrive Carmine Grasso, l'ex candidato sindaco non eletto, del centro sinistra.

"Siamo qui per Ariano, e vogliamo dimostrarlo fin da subito con i fatti. Per questo, senza perdere un minuto, abbiamo già depositato 3 mozioni e 1 interrogazione per affrontare le urgenze reali del nostro territorio:

Fondi Cultura e Turismo: una raccomandazione urgente per non perdere i 200.000€ di finanziamenti della Regione Campania, con scadenza fissata al 1° Luglio.

Tutela del territorio e Agricoltura: la richiesta di costituire un Ufficio Agricoltura dedicato per intercettare il bando regionale da oltre 5 milioni di euro per il finanziamento del Piano di Gestione Forestale, una risorsa straordinaria per la nostra economia verde e l'outdoor (in scadenza il 31 Luglio).

Ferrovie: un'istanza formale per la convocazione di un Consiglio Comunale aperto e monotematico sulla tratta Lecce-Bari-Napoli, fondamentale per blindare il futuro infrastrutturale e lo sviluppo della nostra terra. Il treno partirà il 1° Luglio.

Servizi più efficienti: un'interrogazione mirata a risolvere i disagi e le file estenuanti all'ufficio Anagrafe, per garantire ai cittadini tempi rapidi e dignitosi nel rinnovo dei documenti.

Inoltre, la nostra attenzione resta altissima sulle questioni più delicate della città: dal piano di salvataggio dell'Amu da definire entro il 30 Giugno, all'insostenibile situazione del traffico a Cardito, fino all'ultimazione dei troppi cantieri ancora fermi.

La nostra sarà un’opposizione rigorosa e attenta a ogni atto amministrativo, ma sempre propositiva, leale e costruttiva. Sempre a schiena dritta, nell'esclusivo interesse di Ariano Irpino".

