Santa Lucia di Serino, comune cardioprotetto: installazione defibrillatore Cerimonia nella sala consiliare mercoledì 24 giugno

Cerimonia per l'installazione di un defibrillatore a Santa Lucia di Serino. L'appuntamento è per mercoledì prossimo, 24 giugno alle 17.30 nella sala consiliare del comune.

Il programma:

Saluti del sindaco Ottaviano Vistocco, interventi di Michele Tedeschi dirigente medico cardiologo Utic, Aorn San Giuseppe Moscati di Avellino, Salvatore De Feo presidente associazione "Prevenire è meglio che curare" e attivissimo patient manager della clinica Montevergine.

Ad entrambi il compito di parlare di prevenzione e dell'importante strumento salvavita fondamentale per combattere la morte cardiaca improvvisa.

In Italia si stimano circa 50.000 decessi all'anno per questa causa. Le cause principali: negli adulti sopra i 40 anni: la cardiopatia ischemica e l'infarto miocardico sono le cause dominanti. Nei giovani e negli atleti: prevalgono per lo più le malattie genetiche ereditarie, come ad esempio le cardiomiopatie e le canalopatie e le anomalie congenite delle coronarie.