Lavori in piazza ad Ariano: una segnalazione urgente prima che sia troppo tardi

C'è una richiesta che arriva da più persone, tra cui anche qualche tecnico ed è stata indirizzata alla nostra redazione.
"Non sarebbe il caso di spostare verso la ringhiera il palo della pubblica illuminazione, rimasto al centro della pavimentazione, dove precedentemente vi era la passerella per persone con disabilità, nella parte laterale della piazza, che affaccia su via D'Afflitto?"
L'appello viene rivolto con urgenza all'amministrazione comunale e all'area tecnica comunale al fine di poter eventualmente intervenire prima della prosecuzione degli interventi.
"Procedere ora all'eventuale spostamento, potrebbe essere più agevole, non essendo stata ancora ultimata la pavimentazione proprio nella parte in questione. Successivamente invece, risulterebbe sicuramente più complicato. Ci auguriamo che la nostra segnalazione possa essere accolta favorevolmente".