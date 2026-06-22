Tiro con l'arco: Carmine Ricci, argento al campionato regionale 3D L’arciere arianese ha confermato la sua posizione agli scontri finali

Carmine Ricci, compound senior degli Arcieri del Tricolle, ha conquistato l’argento al Campionato regionale 3D, tenutosi a Rotondi il 21 giugno 2026.



L’arciere arianese ha confermato la sua posizione agli scontri finali, a partire dalle semifinali, dopo la prova di qualifica svoltasi scoccando 48 frecce su 24 bersagli, in poliuretano, rappresentanti sagome animali tridimensionali, posti a distanze sconosciute e alla distanza massima di 45 metri.



Gli scontri diretti, tra i quattro arcieri qualificati, si sono effettuati su 4 bersagli, tirando complessivamente 8 frecce.