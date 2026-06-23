Venticano: è Miriam Ciarcia in Irpinia l'alunna più "presente" d'Italia Una sola assenza in cinque anni di scuola primaria

In cinque anni di scuola primaria, a Venticano in provincia di Avellino (fa capo all' IC Montemiletto diretto da Antonella Di Caterino) Miriam Ciarcia ha totalizzato solo una assenza, per una lieve forma influenzale, e portato a casa sempre una pagella da dieci e lode.

Nella scuola del merito del Governo Meloni la studentessa che vive a Castel del Lago, prima figlia di Roberto, poliziotto in servizio alla questura di Benevento, e di Giusy Iachetta, assessore alle politiche sociali al comune di Venticano, merita, è il caso di dire, un posto d'onore.

E il suo attaccamento allo studio e alla istituzione scolastica è degno di nota, e andrebbe premiato con uno speciale riconoscimento dal ministro Giuseppe Valditara.

Miriam è una ragazzina diligente studiosa e altruista. Oltre all'esemplare impegno scolastico si dedica, sempre con passione e profitto, anche alla danza. Manco a dirlo pure qui non ha mai, mai fatto una assenza.

La storia di Miriam Ciarcia è una di quelle che riempiono di gioia il cuore, non solo dei familiari, ma anche degli insegnanti che in questi cinque anni l'hanno seguita con dedizione e ammirazione per i progressi compiuti e per la presenza costante alle lezioni. Davvero un esempio da additare alle giovani generazioni